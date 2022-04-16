Beyazıt'ta zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi
İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, denetim sırasında tezgahları toplamaya çalışırken satıcıların tepkisiyle karşılaştı.
TÜRKİYE 16.04.2022, 15:02
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, sabah saatlerinde Beyazıt Meydanı'nda denetim yaptı.
Seyyar satıcıların yanına gelen ekipler tezgahların kaldırılmasını istedi.
Ortalık bir anda karıştı
Satış yapmak isteyen satıcılar ekiplere engel olmaya çalışınca taraflar arasında kavga çıktı.
Satıcılar ile ekipler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Küfür ve hakaretlerin de havada uçuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
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