Beyoğlu'nda sokak ortasında eşini darbetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Irmak Caddesi’nde eşini başka bir adamın yanında gören yabancı uyruklu bir kişi, çılgına dönerek eşiyle tartışmaya başladı.

ÖFKELİ ADAM KARISINI DARBETTİ

Tartışmanın büyümesiyle daha da öfkelenen adam, çocuğunun gözü önünde eşini sokak ortasında darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu.Yerde yatan kadının soğuktan etkilenmemesi için vatandaşlar, üzerini mont ile örttü.

Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilerek çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen öfkeli adam, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.