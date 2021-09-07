Beyoğlu'nda torbacılar arasında çatışma

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi'nde, gündüz saatlerinde torbacı iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede son bulurken, şahıslar sokaklara dağıldı.

AKŞAM SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Akşam saatlerinde geri gelen gruplar, bu defa birbirlerine silahlarla saldırdı. Mahallede paniğe sebep olan çatışma, film sahnelerini aratmadı. Taraflar duvarları siper olarak kullanıp, defalarca ateş etti. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

İKİ KİŞİ BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Çatışma sonrasında bir parkta iki yabancı uyruklu şahıs, hafif şekilde bıçakla yaralanmış şekilde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokak içerisinde incelemelerde bulunarak olayda kullanılan bir tabancaya el koydu.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Çatışmaya karışan şahısların ise kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yaşanan silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.