Beyoğlu’nda kadın müşteriyi yola savuran taksici yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'nda, taksi sürücüsü Doğan P., aracına aldığı yabancı uyruklu kadını Taksim'e götürmek üzere yola çıktı.
Kadın müşterinin cadde üzerinde ineceği sırada şoför, taksimetrenin 50 lira yazdığını söyleyerek ücreti talep etti.
Müşteri ücreti ödediğini iddia ederken, taksici de para almadığını söyledi.
OTOBÜSÜN ALTINDA KALACAKTI
İkili arasında başlayan tartışma, kısa süre sonra şiddete kadar gitti. Doğan P. yabancı uyruklu müşterisiyle itişme sırasında, kadını yola savurdu.
Yabancı uyruklu kadın, yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Taksi şoförünün, müşteriyi iterek yola savurduğu anlar anbean kameralara yansıdı.
BELGESİ İPTAL EDİLDİ
Yerde acılar içinde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koşarken, taksici aracına binerek olay yerinden kaçtı.
Olayda yaralanan kadının şikayetinin ardından taksici Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi.
YAKALANDI, SERBEST KALDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceledi ve o taksicinin peşine düştü.
“Kasten yaralama” suçundan aranan sürücü Doğan P.’yi kısa sürede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.