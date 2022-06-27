Bezirgan Çarşısı genç çiftleri uğrak yerleri oldu!

Düğün Sezonunun Açıldığı Şu Günlerde Genç Çiftleri Uğrak Yerlerinden Biri Olan Bezirgan Çarşısı Maraş İşi Sim Sırmadan Nevresime Birçok Ev İhtiyacını İçerisinde Barındırıyor.

Esnaflar İse İşlerin Yavaş Yavaş Açıldığını Söylerken Önümüzdeki Günlerde Daha Da Yoğunluk Yaşanmasını Bekliyor.