Bezirgan Çarşısı genç çiftleri uğrak yerleri oldu!
Her Karesi Tarih Kokan Kahraman Şehirde Geçmişi 15.Yüzyıla Dayanan Tarihi Bezirgan Çarşısında Şimdilerde Hareketlilik Yaşanıyor.
TÜRKİYE 27.06.2022, 14:43 27.06.2022, 15:07
Düğün Sezonunun Açıldığı Şu Günlerde Genç Çiftleri Uğrak Yerlerinden Biri Olan Bezirgan Çarşısı Maraş İşi Sim Sırmadan Nevresime Birçok Ev İhtiyacını İçerisinde Barındırıyor.
Esnaflar İse İşlerin Yavaş Yavaş Açıldığını Söylerken Önümüzdeki Günlerde Daha Da Yoğunluk Yaşanmasını Bekliyor.
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
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|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
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|38
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|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
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|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
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|54
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|38
|34
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|38
|28
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
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|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
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|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
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|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|38
|51
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|38
|51
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|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
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|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31