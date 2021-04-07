Bıçaklanan genç sedyede şarkı söyledi

Samsun’un Karadeniz Mahallesi Muradiye Sokak üzerinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K.(17) ve karnından bıçaklanan S.K.(17), Gazi Devlet Hastanesi'ne, başından bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALIYKEN ŞARKI SÖYLEDİ

Olayın ardından hastanede ilk tedavisi yapılan S.K.'nin, sedye üzerinde yaralı vaziyetteyken şarkı söylemesi dikkat çekti.

S.K., kendisini bıçaklayanları tanımadığını dile getirdi.

“HAYAT SİNEMAMIZI AĞLATTILAR”

S.K. ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ise olayı, “Biz araya kaynadık. Arkadaşım öndeydi. Onu bıçakladılar. Sanırım başkasına vuracaktı, arkadaşıma vurdu. Hayat sinemamızı ağlattılar.” sözleriyle anlattı.

“KAVGAYI AYIRIRKEN OLAY MEYDANA GELDİ"

Kavgada sol baldırından bıçaklanan B. K., “Kavgayı ayırırken olay meydana geldi. Kavga edenleri tanımıyorduk. İnsanlık namına otururken bıçakladılar. Arkadaşım da kavgada yaralandı. O da karnından bıçaklandı. Onun durumu da iyi.” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada başına bıçak saplanan E. A.’nın (17) ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.