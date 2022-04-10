Bilecik'te otomobil devrildi: 5 yaralı
Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 10.04.2022, 20:15
Bilecik'ten Vezirhan istikametine giden E.İ. yönetimindeki otomobil, Gülümbe rampaları mevkisinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobildeki D.İ, B.S, R.İ. ve G.İ. yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü E.İ'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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