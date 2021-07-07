Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranıyla toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımız ve enerjimizi buna yönlendirdik. Başarılı bir aşı programı, salgından kurtulmuş Türkiye demektir.

Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazlı günlük olarak paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimizse geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır.

AŞILAMADA GERİDE KALAN İLLER İÇİN YENİ UYGULAMA

Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmadığımız illerimiz için yeni uygulamamız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız. Yerel ve ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz.

Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya devam ediyorsunuz. Bilmenizi isterim ki bu durum çok uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına, sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin.

3. DOZ AÇIKLAMASI

Bugün, gündem artık salgın değil. En yüksek aşılanma oranıdır. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin 3 ay olarak belirlendiğini ifade etmiştim. Bu konuda karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 ay uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişiler de hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir. 3. doz aşı içinse inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız istedikleri aşıyı olabilirler.

SERTİFİKA İÇİN AŞI İSMİ ÖNEMLİ DEĞİL

Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığıyla birlikte tüm ülkelerle görüşerek karşılıklı sertifika anlaşmaları imzalamaktadır. Buna göre, ülkemizde hangi aşıyı olmuşsanız olun, anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından tercih sebebi değildir.