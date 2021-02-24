1 Mart'ta yerinde karar dönemi ile birlikte normalleşmenin ilk adımları atılacak. Vaka sayılarının az olduğu istenilen seviyede olduğu illerde kısıtlamalar esnetilecek. 1 Mart öncesinde vatandaşlar Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta hangi gün gerçekleştirilecek, hangi kararlar alınacak sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte merak edilenler...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemi ile katıldığı Bilim Kurulu Toplantısının ardından yayınlandığı yazılı açıklamada alınacak olan tedbirler ve yerinde karar döneminin başladığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta Salı günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu hafta hangi gün gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu hafta içerisinde yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Bakan Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı'nın yapılacağı tarihi açıklaması bekleniyor.