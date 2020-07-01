Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca 5 ili uyardı

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bu mücadelede iyimserlerin, küçük zorluklardan yılmayanların, başkalarının sağlığını kendi sağlığı gibi gözetip kollayan özverili insanların mücadelesidir. Emek verenleri, sağlık camiamız adına kutluyorum. Günün sonunda kazanacak olan iyiliktir.

Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görülmüyor.

Zaman kazanmak için kısıtlarla elde edilen sonuçlar mücadele üstünlüğü sağlamamıştır. Asıl olan hayatın içinde elde edilecek sonuçlardır. Başarının yeni kıstası budur.

Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir.

Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı düşüncesi bilimsellikten uzaktır.

Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Alınacak 3 tedbir; maske, mesafe, temizlik hem sağlığımızın hem hürriyetimizin koruyucusudur.

Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmişti

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI 5 İL

Son bir hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış var

EN DÜŞÜK VAKA SAYILARI OLAN İLLER

Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın

EN FAZLA VAKA 25-45 ARASINDA GÖRÜLÜYOR

Son 1 ayda Kovid pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 arasında görülüyor. Hastalığı hafif atlatmak bahane olamaz. Virüsü bu yolla başka yakınına, annesine, babasına taşımış oluyor. Büyüklerimizi dün evde izole ederek korumayı başarmıştık. Sabırla, sebatla, kurallara uyarak bize destek oldular. Ancak bugün dünden daha fazla risk altındalar.

Son günlerde yoğun bakım hastalarımızın artışı ve entübe hastalarımızın yaş ortalaması daha da yükselmektedir.

Hayatı eve sığdırdığımız, büyüklerimizi korumaya aldığımız avantajlarımızı koruyamıyoruz. Tedbirlere sıkı sıkıya uymak zorundayız. İçimizi acıtan her kontrolsüz davranış bir büyüğümüzün, bir yakınımızın hayatını kaybedecek kadar riskli olabilir.

Büyüklerimize duyduğumuz sevgi ve saygımızı onları korumakla, onları riske atacak her türlü davranıştan uzak durmakla gösterelim. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım.

ANTİKOR TESTİ ÇALIŞMASININ YAPILDIĞI KİŞİ SAYISI 132 BİNE ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Antikor testi) Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0,24." Koca: "Günlük ortalama 50 bin test yapıyoruz, ölüm oranlarının Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğunu biliyoruz."

ÇİN'DE ÇIKAN YENİ VİRÜS

Sağlık Bakanı Koca Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü hakkında "Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz" dedi.