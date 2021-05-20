Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan vaka sayısı ve aşı müjdesi

Bu haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin de katıldı. Bakanı Fahrettin Koca ve Uğur Şahin, tüm Türkiye'nin merakla beklediği gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Koca'nın açıklamalarından satır başları;

UZUN BİR ARADAN SONRA VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ

Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına (9 bin 385) indi.

Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi.

Şu an Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an beni dinliyorlar. Bugün özellikle Uğur Hocamızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz.

Uğur Hocam vatandaşımızın sizden duymasını istediği bazı konuları sıralamak istiyorum. Ama öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu, son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz.

PROFESÖR DOKTOR UĞUR ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI

BioNTech'in CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin aşı tedariki ve aşı kampanyasına dair bilgi veriyor.

"HAZİRAN'IN SONUNA KADAR 30 MİLYON DOZ AŞI"

Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

BAKAN KOCA: SOMUT İCRAATI GÖRMEK İSTİYORUZ

Haziranda ilki 30 milyon ama 15 Haziran'a kadar 14.2 milyonu günbegün arkadaşlar planlamışlar. Şu ana kadar 6.1 milyon dozu bize şu ana kadar teslim edildi. Gelecek, olacak demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız da bu aşıya erişmek istiyor.

Prof. Dr. Şahin: Sayın bakanımla telefonda çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, ben de imkan olunca evet diyordum. Elimizde garanti olmadığı zaman hayır diyordum. Şimdi dediğiniz rakamları elimizde imkan var, bir problem çıkmazsa zamanında yollayacağız.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca: Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz ... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.

BIONTECH 30'DAN FAZLA VARYANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ

Prof. Dr. Şahin: Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

Faz-2 çalışması gönüllülerin çalışması bitti ve faz-3'ün başlaması da zannediyorum önümüzdeki iki hafta içerisinde, haziranın başında başlayacağını düşünüyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz, üretim yaparken bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Bütün sonuçları olumlu olursa haziran başında biz faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Üç tane aşımız daha var, 2 tanesi inaktif, 1 tanesi VLP aşısı. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde orada da faz-1 çalışmasının sonuçları görülerek başarılı olursa faz-2 çalışmaları peyderpey başlamış olur. Bu süreçler başarıyla tamamlanırsa eylül ayında acil kullanım onayıyla birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Bu anlamda ilk Türk aşımız başarıyla gündeme girebilir diye bekliyoruz.