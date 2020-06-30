Bin 575 litre kaçak içki ele geçirildi!
Adana polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 315 bin TL olan bin 575 litre kaçak içki ele geçirildi.
TÜRKİYE 30.06.2020, 11:04
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde bir ikamette kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis, imalathaneye çevrilen eve yaptığı baskında piyasa değeri 315 bin lira olan bin 575 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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