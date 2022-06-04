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Bin liralık zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı

Sultangazi'de ev sahibi Emel K., Tahsin K.'nin oturduğu evin kirasını 2 bin TL'ye çıkarmak istedi. Zammı kabul etmeyen ve evi boşaltan şahıs, gece saatlerinde daireyi kundaklayarak kaçtı

TÜRKİYE 04.06.2022, 14:58
Bin liralık zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı

İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan Tahsin K. ve ev sahibi Emel A.'nın arasında zam tartışması yaşandı.

Ev sahibi Emel A., Tahsin K.'nın oturduğu evin kirasına bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedi. Tahsin K., zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi.

Bunun üzerine evi boşaltan Tahsin K., geç saatlerde yeniden apartmanın önüne geldi.

Ev sahibine ve zamma sinirlenen şahıs, oturduğu daireyi kundaklayarak kaçtı. Alevleri fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayarak, binayı boşalttı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan bir aileyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar oluştu. Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kabul etmesine rağmen evi yaktı"

DHA'nın haberine göre; ev sahibi Emel A., kiracısı Tahsin K.'dan şikayetçi oldu. Emel A.'nın kızı Esra A., "Tahsin K., 8 yıllık kiracımız. Her sene kirasını kendisi belirlerdi. Geçtiğimiz yıl kira artışı yaparken, bir sonraki sene daha farklı bir fiyat belirleyeceğimizi söylemiştik. Bu yıl kirayı bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedik, ödeyemeyeceğini söyledi.

Aracılar girdi devreye, çocuğu yeni doğmuştu, maddi durumunu da dikkate alarak 500 daha indirdik. Kira bedelini bin 500 TL olarak belirledik, o da kabul etti. Aradan bir gün geçti ve evi yaktı" diye konuştu.

"İnsanların hayatını tehlikeye attı"

Esra A. "Evi yakmasından bir saat önce eşi can güvenliği nedeniyle evi terk etmiş. Kayınvalidesi annemi arayıp, 'Evden çıkın, yangın çıkartacakmış, kendinizi kurtarın' diyor. Yangını ocağın üzerinde erittiği bir plastiği tüm eve damlatarak çıkardığını düşünüyoruz.

Çok hızlı yayıldı, saniyeler içinde duman kokusu aldık, kapılarımız şişti. Çığlıklar içinde dışarı çıktık. Gerekçesi ne olursa olsun, yaptığı şeyi haklı göstermez. Bu apartmandaki insanların hayatlarını tehlikeye attı. Güvenlik kameralarından gördük ki, biz çığlık çığlığa bağırırken, adam sokağın başında sakin bir şekilde bekliyordu" diye konuştu.

Sultangazi de zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı #1

Mahalle sakinlerinden Mikail Çoban ise "Ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı yüzünden tartışma yaşanmış. Ev sahibi bin TL olan kirayı, 2 bin 500 TL'ye çıkarmış. Kiracı da bunu kabul etmemiş. Evi boşalttıktan sonra, gece gelip evi ateşe vermiş." dedi.

Sultangazi de zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı #2

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