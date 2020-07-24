Binali Yıldırım: Bütün İslam alemi için önemli bir karar

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır" dedi.

TÜRKİYE 24.07.2020, 10:17
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Binali Yıldırım: Bütün İslam alemi için önemli bir karar

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve sporcu gençlerle bir araya gelerek Ümraniye Millet Bahçesi'nde yürüyüş yaptı. Binali Yıldırım, Ayasofya ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Ayasofya Camii'nin açılmasının tüm İslam dünyası için çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Önemli bir gün, tarihi bir gün. 86 yıl sonra Ayasofya tekrar cami olarak ilk Cuma ile açılmış olacak. İnşallah ben de gideceğim. Ayasofya'nın bir buçuk asırlık geçmişi var. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince ilk Cuma namazını hocası Akşemsettin kıldırdı. 500 yıl boyunca İstanbul'da cami olarak hizmet verdi. 2. Dünya Savaşı öncesi bölgemiz üzerinde ciddi hesaplar ortaya çıktı. Hristiyan batı dünyasını bir anlamda sakinleştirmek, bağımsızlığımızı elde ettiğimiz toprakları tekrar riske atmamak adına o günün şartlarında Ortodoks dünyasına bir mesaj anlamında müze yapılmıştı" şeklinde konuştu.

"Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak"

"Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak" sloganının gençlik yıllarının en önemli sloganı olduğunu belirten Yıldırım, "Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır. Tabi burada şunu söylemekte fayda var. Her ne kadar Ayasofya cami olarak hizmet verecek olsa da Ayasofya'nın iki ayrı inancı, medeniyeti temsil etmesi dolayısı ile diğer inançlara olan değerleri de muhafaza etmesi önemsenmektedir. Buraya gelen Ortodoks dünyasından ziyaretçiler, camide herhangi bir sıkıntı yaşanmadan onlar da ziyaretlerini yapacaklardır" dedi.

"Ayasofya'ya Cuma namazını kılmaya gideceğiz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, "Bu mübarek günde Ümraniye'de gençlerle bir araya geldik. Sayın Binali beyin bu güzel günde Ümraniye'ye gelmesi anlamlı. Buradan da hep beraber Ayasofya'ya Cuma namazını kılmaya gideceğiz." dedi.

#AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım #Ayasofya
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