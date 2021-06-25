Bingöl 5.2 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan paylaşılan bilgiye göre, ​Bingöl Kiğı merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15.51 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

BİNGÖL VALİSİ EKİNCİ'DEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ: ELAZIĞ'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika: Kandilli Rasathanesi Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem olduğu bilgisini geçti. Depremin çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildiği öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İSMAİL ÇATALLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

BİNGÖL'DE 5 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl Kiğı'da saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, yerin 15,51 kilometre derininde meydana gelen depremin, en yakın yerleşim birimi olan Kiğı ilçesi Aşağı Serinyer köyüne uzaklığının ise 2,28 kilometre olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."