Bingöl'de 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.

TÜRKİYE 22.09.2021, 10:56
Bingöl'de 1473 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalında 2 farklı noktaya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1473 kök Hint keneviri ve 23 kilogram skunk ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının desteğiyle uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edecek.

#Bingöl #Hint keneviri #güvenlik #AksuTV #AksuTVHaber
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