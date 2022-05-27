Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, 4.35 KM derinliğinde oluşan depremde an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığı aktarıldı