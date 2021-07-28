Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın verilerine göre Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 28.07.2021, 15:14 28.07.2021, 15:52
Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
4,3 büyüklüğündeki deprem Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana geldi. Saat 15.27'de gerçekleşen deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu.
Depremin hemen ardından Türk Kızılay açıklama yaptı. Açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Elazığ Afet Müdahale Merkezi tarafından takip edilmektedir" denildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Kigi (Bingöl)
Tarih-Saat : 28.07.2021, 15:27:12 TSİ
Enlem : 39.2520 N
Boylam : 40.2920 E
Derinlik : 12.00 km
Detay : https://t.co/k7gtarlLYX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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