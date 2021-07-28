Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.

4,3 büyüklüğündeki deprem Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana geldi. Saat 15.27'de gerçekleşen deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oldu.

Depremin hemen ardından Türk Kızılay açıklama yaptı. Açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Elazığ Afet Müdahale Merkezi tarafından takip edilmektedir" denildi.