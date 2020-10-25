Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü merkez Sancaklı köyü olan 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.