Bingöl'de şiddetli deprem!

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar mevkiinde saat 17.24'te 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini ilk olarak 5,9 olarak açıkladı. Daha sonra gelen revizelerde depremin büyüklüğü 5,7 olarak belirtildi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA:



Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Bingöl Valiliği kentte meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yaptı



Açıklamada, "14 Haziran 2020 tarihinde saat 17.24’te Merkez üstü Bingöl/Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar Köyü olan 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Saat 18.50 itibarı ile; Bingöl İl Merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde birer güvenlik korucusu olmak üzere 2 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, bunlardan bir güvenlik korucumuz arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Karlıova/Kayarpınar köyünde biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Dinarbey- Malkoç yaylasında da 2 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Yedisu/Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir. Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD’dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca, Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır" denildi.



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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

NÖBET KULESİ YIKILDI, BİR KORUCU GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL VALİSİ: YARALILAR VAR

Bingöl Valisi Ekinci şunları söyledi:

"Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Dinarbey ve Elmalı köylerinde yaklaşık 10 ev çöktü."

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ekiplerimiz inceleme için bölgeye sevk edildi" açıklamasını yaptı.

5 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

"MARMARA'YA KADAR UZANIYOR"

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Tüysüz, "Yüzeyde şiddetli hissedildiğini düşünüyorum. Bölge önemli bir deprem kaynağı" dedi. Tüysüz ayrıca depremin sığ bir deprem ol

Tüysüz, depremin olduğu fay hattının Marmara'ya kadar uzandığını belirterek, "İki bölgede kırılmadı. Biri Bingöl, ikincisi Marmara Denizi. Bu iki bölgede deprem beklentimiz var" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK"

AA Erzurum Muhabiri Selami Küçükoğlu ise depremle ilgili şu bilgileri verdi:

"Erzurum merkez ve diğer ilçelerde aynı yoğunlukta hissedildi. Vatandaşlar dışarı çıktı, kendini boş alanlara doğru atmaya başladı. Kısa süre sonra da vatandaşlar normal hayatına devam ediyorlar. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi bizlere ulaşmadı. Valilik ve Kaymakamlık da çalışmalarını sürdürüyorlar."

DİKKAT ÇEKEN UYARI

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre Prof. Dr. Şükrü Ersoy Bingöl depremi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu yakınlarda Yedisuyu fayı var. Bu fay kırılabilir deprem oluşturabilir. Kuzey Anadolu fayına daha yakın işin ilginç yanı.



Malatya civarındaki Elazığ’daki depremlerden bahsederken biz hep Doğu Anadolu fayından bahsediyorduk. Bu ise iki fay zonunun Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının birleştiği yer olan Kuzey Anadolu fayının başlangıç noktasında bir deprem bu. Yedisu fayı olabilir. Bundan sonraki artçılara bakarak bunu söyleyeceğiz. Umarım can kaybı ve yaralanma yoktur.



Öncelikle resmi söyleme AFAD’ın yaptığı açıklamaları dikkate almamız gerekiyor. 4’ü geçen depremlerin ardından can kaybı olmasın diye insanların bir süre dışarıda olmasında fayda var."