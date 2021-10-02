Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu
Bingöl'de teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, 2 işçi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 02.10.2021, 18:35
Elektrik arızasını gidermek üzere Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyüne giden işçilerin güzergahına döşenen el yapımı patlayıcı, uzaktan kumanda ile patlatıldı.
Bombalı saldırıda iki işçi olay yerinde şehit oldu.
İçişleri Bakanlığı, bombalı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.
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