Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.

Genç ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan, içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu 6 odalı sığınak bulundu.

Ele geçirilen malzemeler ve sığınak imha edildi.