Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 591 kilogram esrar ve 251 bin kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
TÜRKİYE 31.08.2021, 12:42 31.08.2021, 12:43
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı.
Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 3 farklı noktada 452 kilogram toz, 139 kilogram kubar esrar, 251 bin kök kenevir ve 100 skunk bitkisi ele geçirdi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
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