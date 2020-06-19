Bir anda su basan tıp merkezinde mahsur kaldı!

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Çok sayıda apartmanın bodrum katına da su dolarken, özel bir tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı.

DALGIÇ POLİSLER KURTARDI

Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri yan taraftaki bir mağazanını duvarını kırıp kurtardı. Tıp merkezinin bodrum katındaki su tahliye işlemleri ise devam ediyor.