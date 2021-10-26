Bir anlık dikkatsizlik scooterlı kadının hayatına mal oldu
İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün aniden kapısını açtığı araca çarpan scooter sürücü yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen İETT otobüsü, scooter sürücüsünü ezdi. O anlar kameraya yansıdı.
Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde durdu.
Sürücü kapıyı aniden açınca scooter ile seyreden kadın sürücü kapıya çartı. Çarpmanın şiddetiyle scooter sürücüsü yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen İETT otobüsü scoter ile yola savrulan kadına çarptı.
Kadın hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Otobüs ve hafif ticari araç sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Görgü tanığı Atilla Topçu, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsünün kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı" dedi.
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
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