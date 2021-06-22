Bir ATAK Helikopteri daha Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi
Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen bir T129 ATAK Helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine katıldı.
TÜRKİYE 22.06.2021, 14:31
Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter'dan "Gökyüzündeki neferlerimiz çoğalıyor" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bir T129 ATAK Helikopterinin daha teslim edildiğini belirtti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen T129 Atak helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi.
Taarruz ve taktik keşiflerinde kullanılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda envanterine kattığı T-129 ATAK helikopteri, hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor.
ATAK helikopteri, tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.
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