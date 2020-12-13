Bir ayda 68 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE 13.12.2020, 11:50
Açıklamada, hudutlardan son bir ayda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişinin yakalandığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı
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