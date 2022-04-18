Bir evden 4 kamyon çöp çıktı!
Aydın Nazilli'de 55 yaşındaki Nurten Arzuman'ın evinden 4 kamyon çöp çıktı. Ekipler, çöpü 2 günde boşalttı.
TÜRKİYE 18.04.2022, 22:05
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Zafer Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nurten Arzuman’ın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, belediyeye şikayette bulunuldu.
Çöp ev olduğu tespit edildi
Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Arzuman'ın evinin çöp ev olduğunu tespit etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çalışma başlattı. Ekiplerin 2 gün süren çalışmaları sonucunda Arzuman'ın evinden 4 kamyon çöp çıktı.
Daha önce de 4 kez temizlendiği ortaya çıktı
Bu arada Arzuman'ın evinin daha önce de temizlik ekiplerince 4 kez temizlendiği öğrenildi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev tekrar kullanılabilir hale getirildi.
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