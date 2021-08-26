Bir evin bahçesinde 19 kilo Hint keneviri bulundu

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, bir evin bahçesinde ekili halde 19 kilo 600 gram Hint keneviri bulundu.

TÜRKİYE 26.08.2021, 12:40
Bir evin bahçesinde 19 kilo Hint keneviri bulundu

Uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma yapan polis ekipleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan bir adresin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evin bahçesinde yapılan kontrolde 26 kök halinde 19 kilo 600 gram Hint keneviri ekili halde bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ev sahibi U.A.K. , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

#Hint keneviri #İstanbul #Beykoz #AksuTV #aksutv haber
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