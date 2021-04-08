Bir gencin trajik hikayesi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Furkan Dal'ın mahallede uçurttuğu uçurtma, hayatını kararttı.

Uçurtmasının yüksek gerilim hattına takılması üzerine dama çıkan Furkan, metal çubukla uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı.

YARDIMINA KUZENİ YETİŞTİ

Furkan'ın yardımına o sırada yanında olan kuzeni İbrahim, tekme atarak kurtardı. Bu sırada Furkan gözlerini açarak ‘Üzerime toprak atın’ dedi ve kuzeni hemen toprak attı.

KOLLARINI VE TEK BACAĞINI KAYBETTİ

Çevredeki komşuların olayı görmesi üzerine Furkan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 1 buçuk ay tedavi gören çocuğun iki kolu ve sağ bacağı kesilerek yatağa mahkum kaldı.

TEDAVİ İÇİN YARDIM BEKLİYOR

Babası Velit Dal’ı da 2009 yılında trafik kazasında kaybeden ve annesiyle birlikte yaşayan, maddi durumları da yetersiz olan çocuğun tekrar yürüyüp normal yaşantısına devam edebilmesi için protez kol ve bacak takılması gerekiyor. Bu protez ücretinin de devlet sadece yüzde 7’sini karşılıyor ve aileye 1 milyon 60 bin lira protez faturası çıkıyor.

"1 MİLYON 60 BİN LİRAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Olayı anlatan ve yeğeninin bir an önce ayağa kalkmasını isteyen Alaaddin Dal (48), “Uçurtmayı kurtarmak için metal çubukla almak isterken yüksek gerilim çocuğu çekmiş. Kuzeni o an 3. kattan aşağı düşeceğini fark edince tekme atıp kurtarmış. Elektrik çarpması sonucu Furkan’a artık nasıl oluyorsa birisi diyor ki ‘Onlara söyle sana toprak atsınlar’. Bunun üzerine çocuk 'üzerime toprak atın' diyor. Allah kimseye yaşatmasın. Çok zor bir durum. Biz devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Bu bir hayat kurtarmadır. Bir çocuğu hayata kavuşturacaklar. Bizim sadece protez bacak ve kollara ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Devlet sadece yüzde 7’sini karşılıyor. Bizim 1 milyon 60 bin liraya ihtiyacımız var.” diye konuştu.

"OĞLUMU DİĞER ÇOCUKLARIN ARASINA GÖREYİM"

Anne Züleyha Dal ise gözyaşlarıyla sadece çocuğunun protezlerini istediğini söyleyerek, “Hayırseverler ve devletimizden yardım istiyoruz. Kendi yaşındaki çocukların arasına gidip oynayabilmesini istiyoruz. Bu çocukların babası 2009’da vefat etti. Protezi olsun başka hiçbir şey istemiyoruz. Oğlumu diğer çocukların arasında görmek istiyorum.” dedi.

"YÜRÜMEK İSTİYORUM"

Furkan Dal ise doktor olmak istediğini belirterek,“Ben protez istiyorum, yürümek istiyorum. Arkadaşlarımın arasına girmek istiyorum. Büyüyünce doktor olmak istiyorum ama protez ayak ve ellerim olursa derslerime çalışabilirim. Yardım istiyorum.” diye konuştu.