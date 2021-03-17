Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi D-010 karayolu İstanbul Caddesi liman kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden liman istikametine seyir halinde olan Eren Yerşen idaresindeki otomobil ile Karasu istikametinden Yeni Mahalle istikametine gitmekte olan Ayberk Uray idaresindeki motosiklet çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Uray, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Uray, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavşakta meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"HEYECAN YAPTI, FRENE BASTI"

Otomobil sürücüsü Eren Yerşen, "Arkadaşı gördüm. Bir arabada arkasından çıktı. Araba hızlı geçiyordu. Arkadaşı görünce soldan kaçsın diye gaza basıp sol şeridi ona açacaktım. İlk defa başına böyle bir şey gelmiş. Heyecan yaptı, frene bastı. Kaydı, arka tarafa vurdu. Arkadaşta şu an bir şey yok" dedi.

"KENDİNİ KOLLA DEDİM, ÇARŞIDAN GELİRKEN KAZASINA DENK GELDİM"

Bir gün önce motosiklet sürücüsü Ayberk Uray'ı uyardığını vurgulayan komşusu Ayhan Türkoğlu, "Büyük motor, yeni almışsın. Yavaş kullan, dikkatli git, kendini kolla dedim. Fakat çarşıdan gelirken de kazasına denk geldim. Üzüldüm yani" diye konuştu.