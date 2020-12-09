Bir günde 688 kişi ceza yedi
Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 688 kişiye ceza
TÜRKİYE 09.12.2020, 09:58
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 688 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 337 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 3, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 348 kişiye de idari para cezası kesti.
Denetlenen 410 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
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