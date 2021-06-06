Bir günde iki kadın boğazı kesilerek öldürüldü!
İstanbul Maltepe'de baraj kenarında boğazı kesilmiş kadın cesedi bulunmasının ardından bir kadın cinayeti de Kırıkkale'de işlendi. Bir çocuk annesi Hacer Başkaya kocası tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Kırıkkale'de sabah saatlerinde Başkaya çifti henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya, eline aldığı bıçakla eşi Hacer Başkaya'yı boynundan bıçakladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaşındaki bir çocuk annesi Hacer Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KATİL KOCA GÖZALTINDA
Katil zanlısı Sezer Başkaya, emniyet ekiplerince olay yerine gözaltına alındı. Sezer Başkaya emniyete götürülürken, cinayetle ilgili de soruşturma başlatıldı.
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