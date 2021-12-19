Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu
Diyarbakır’da 7 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kadının cesedi bulundu.
TÜRKİYE 19.12.2021, 15:55 19.12.2021, 17:49
Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesi'nde öğle saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde bir kadın buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 7 gündür kayıp olan iki çocuk annesi Şerifa Çelik'e (23) ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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