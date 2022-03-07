Bir kadına sokak ortasında kanlı pusu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik personeli olarak çalışan Remziye Yücel (46), sabah işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Zeynal Yücel, tarafından İmamağa Mahallesi 1975. Sokak’ta av tüfeği ile vuruldu.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri Remziye Yücel'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Yücel, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Talihsiz kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i gözaltına aldı.

4 çocuk annesi Remziye Yücel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Zeynal Yücel'in, emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.