Bir köy karantinaya alındı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
TÜRKİYE 25.10.2020, 23:02 25.10.2020, 23:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulamaları sürüyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 6 adreste COVID-19 pozitif vaka ve temaslı kişiler olması sebebiyle köyün tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "COVID-19 pozitif vaka ve çok sayıda vaka temaslılarının görülmesi üzerine Ahmetler köyünde hastalığın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 25 Ekim'den geçerli olmak üzere salgın durumunun ve yayılma hızına göre bir sonraki karara kadar Ahmetler köyü giriş ve çıkışlara kapatılarak önlemlerin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.
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