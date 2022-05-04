Bir otomobile kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde, şahıs veya şahıslar tarafından seyir halinde olan bir otomobile yaylım ateşi açıldı. A

Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı.

3 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Şüpheliler ekipler tarafından aranıyor

İHA'nın haberine göre, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.