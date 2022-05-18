Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor
Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen beklenen sıcaklıklar görülmedi. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altında ve yağış hakim.
TÜRKİYE 18.05.2022, 10:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 19 Mayıs Perşembe ve 20 Mayıs Cuma günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece altında olacağı öngörülüyor.
Sıcaklıkların 22 Mayıs Pazar gününden itibaren artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi istendi.
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
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|48
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|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
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|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
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|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
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|37
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|36
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|4. Tottenham
|37
|68
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|37
|66
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|58
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|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
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|36
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|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
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|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|36
|36
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|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
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|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
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|47
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|46
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|41
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|39
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|37
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|36
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|37
|36
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|37
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