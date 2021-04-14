Biri 'turuncu' kategorideki PKK'lı 2 terörist öldürüldü
Bakan Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık
DARA ZAGROS KOD ADLI ABDULSİTTAR ÖZER ÖLDÜRÜLDÜ
5 sivil orman işçisini katleden, ayrıca Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i şehit eden 2 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin Turuncu kategoride yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlendi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı da söz konusu operasyon hakkında yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 08 Nisan 2020 tarihinde Kulp Güleç Mahallesinde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, ayrıca 09 Ocak 2021 tarihinde icra edilen YILDIRIM-7 Operasyonunda aynı bölgede Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoriden yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlenmiştir
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
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