Bisikletliye çarpan otomobil takla attı

İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye çarptı.

Bisikletliyle birlikte yola savrulan kişi ağır yaralanırken otomobil de takla attı.

Ağır yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

Takla atan otomobil de çekiciyle yoldan kaldırıldı

Polis, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, takla atan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.











