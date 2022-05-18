‘Bitcoin Safiye’ ve eşinden 39 sayfalık savunma

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce (42), yaklaşık 5 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin (47) bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı.

Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı.

Kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıttı

Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı.

Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyleyen Yüce, doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı.

Saadet zinciri kurdu

Yüce, bir süre sonra kâr payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kâr payı ödeyeceğini vadetti.

Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

30 milyon lira dolandırıcılık

Safiye Gökçe Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu.

Mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aydın'da 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla aranan Safiye Gökçe Yüce, 8 Kasım 2019 tarihinde Bursa'da yakalandı.

1 yıl elektronik kelepçeyle gezdi

Safiye Gökçe Yüce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

Yüce'ye takılan elektronik kelepçe 1 yıl sonra çıkarıldı.

İlk duruşma

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma görüldü.

39 sayfalık savunma

Safiye Gökçe ve eşi Oğuzhan Yüce, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle duruşmaya Nazilli Adliyesi’nden SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada 13 mağdur ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Yüce çifti, el yazısıyla yazdıkları 39 sayfadan oluşan savunmalarını avukatları aracılığıyla mahkemeye teslim etti.

‘Kimseyi dolandırmadım’

Kimseyi dolandırmadığını belirten Safiye Gökçe Yüce, “26 ay boyunca hiç ihlal gerçekleştirmeden, adaletin bana uygun gördüğü cezanın gerekliliğini yerine getirerek tüm saldırılara, tehditlere, hakaretlere cevap vermeden şahsıma, aileme, çocuklarıma ve akrabalarıma yapılanları susup sineye çekerek, mahkeme gününü bekledim. Adalet elbet yerini bulacaktır dedim. Eksik evrakların tamamlanmasıyla yaşadığım süreçte bana yapılan haksızlıkları da beyan ederek suçsuzluğumun adalet önünde gerçekleşmesini temenni ederim.” dedi.