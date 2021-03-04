Bitlis'de askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı'dan kaza ile ilgili ilk açıklama şu şekilde: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.

İHA, CN-235 UÇAĞI VE BİR HELİKOPTER İLE DERHAL ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 10’unun şehit olduğu, 3 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dağların metrelerce karla kaplı olduğu bölgedeki çalışmalar zorlu şartlarda devam ederken, bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

BAKAN SOYLU VE AKAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN BAKAN AKAR'DAN BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.

ŞEHİT SAYISI 11'' YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'a yükseldiğini açıkladı.