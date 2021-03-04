Bitlis'de askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin de yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi. Başkan Erdoğan olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'dan kaza ile ilgili ilk açıklama şu şekilde: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.
İHA, CN-235 UÇAĞI VE BİR HELİKOPTER İLE DERHAL ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.
Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 10’unun şehit olduğu, 3 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Dağların metrelerce karla kaplı olduğu bölgedeki çalışmalar zorlu şartlarda devam ederken, bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.
BAKAN SOYLU VE AKAR BÖLGEYE GİDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye hareket ettiği bildirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN BAKAN AKAR'DAN BİLGİ ALDI
Başkan Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.
ŞEHİT SAYISI 11'' YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'a yükseldiğini açıkladı.
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|57
|2. Beşiktaş
|26
|57
|3. Fenerbahçe
|26
|54
|4. Trabzonspor
|26
|48
|5. Hatayspor
|27
|46
|6. Gaziantep FK
|27
|43
|7. Alanyaspor
|26
|42
|8. Karagümrük
|27
|41
|9. Göztepe
|26
|35
|10. Antalyaspor
|26
|34
|11. Sivasspor
|26
|33
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|27
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Kayserispor
|26
|28
|16. Rizespor
|27
|28
|17. Başakşehir
|27
|26
|18. Erzurumspor
|27
|26
|19. Ankaragücü
|26
|23
|20. Denizlispor
|26
|21
|21. Gençlerbirliği
|26
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|27
|65
|2. M. United
|27
|51
|3. Leicester City
|27
|50
|4. West Ham
|26
|45
|5. Chelsea
|26
|44
|6. Liverpool
|26
|43
|7. Everton
|25
|43
|8. Tottenham
|25
|39
|9. Aston Villa
|25
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|27
|34
|13. Crystal Palace
|27
|34
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|27
|29
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|26
|23
|19. West Bromwich
|26
|17
|20. Sheffield United
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20