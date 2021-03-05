Bitlis şehitlerine veda
Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
TÜRKİYE 05.03.2021, 17:49 05.03.2021, 18:54
Şehitler Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Albay Şentürk Aydınyer, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Hakan Gül ve Uzman Çavuş Tolga Demirci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Cuma namazına müteakip şehitler için cenaze namazı kılındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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