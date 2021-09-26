Bitlis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Bitlis-Tatvan kara yolunda kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan kadın ile çocuk da AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.