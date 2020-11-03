Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 kişi yaralı
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 03.11.2020, 17:18
Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.
Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatanı kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.
Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.
Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
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