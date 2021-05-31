Bizim aile PKK'lı seni dağa kaçıracağız diyerek tehdit etti
İstanbul Barosu avukatlarından S.Ç.'nin hayatı, kız arkadaşı S.E.'den ayrıldıktan sonra adeta kabusa döndü. Ayrılığı kabul edemeyen genç kadının, "Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız" diyerek tehditler savurduğunu ileri süren avukat, ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği iddia edilen S.E. hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldığı öğrenildi
40 yaşındaki İstanbul Barosu avukatlarından S.Ç. geçen yıl S.E. ile bir ilişkiye başladı. İkili başlayan ilişkilerini bir müddet sonra bitirme kararı aldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen S.E., genç avukata tehdit mailleri atmaya başladı.
"SENİ DAĞA KAÇIRACAĞIZ"
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; kendisinin ve ailesinin PKK'lı olduğunu belirten genç kadın, "Seni dağa kaçıracağız" gibi söylemleri sonrası bir de avukatın banka bilgilerini, müvekkillerinin isimlerini ve özel yazışmalarını yayınladı. Bununla da yetinmeyen S.E. genç avukatın banka bilgilerini ele geçirerek bazı işlemler de yaptı.
PKK ÜYESİ OLMAKLA SUÇLAYACAKMIŞ
Baskılarına devam eden genç kadın, avukatı PKK üyesi olmakla suçlayacağını, adliyeye ihbar edeceğini bunun için kendisine 2 bin euro para vermesi gerektiğini söyledi. Tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayan avukat, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Avukat S.E'nin savcıya verdiği ifadesinde kendisine hakaretler savuran, şantaj ve tehditle para isteyen S. E.'nin cezalandırılmasını istedi.
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