BJK transfer haberi!

Beşiktaş , kadrosuna katmayı planladığı forvet için son olarak Luuk de Jong'un kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulunmuştu.

Ancak oyuncunun sakatlığı akıllarda soru işareti bıraktı.

İç yan bağlarından yaşadığı problem nedeniyle tedavisinin en az 3 hafta sürmesi beklenen 30 yaşındaki Hollandalı futbolcunun hazır hale gelmesi 1.5 ayı bulacak.

Bu nedenle Luuk de Jong'un transferi askıya alındı.

DİEGO COSTA'DA LİMİT 2.3 MİLYON EURO

Rota ise hem geçen hem de bu sezon öncesi gündeme gelen Chuba Akpom'a döndü. Middlesbrough yeni sezonda 25 yaşındaki İngiliz golcüyü kadrosunda düşünmüyor. Ancak 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncudan zarar da etmek istemiyor.

İngiliz ekibine yeni bir teklifle gitmeye hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan da Diego Costa'dan haber bekliyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, 32 yaşındaki futbolcuya önerdikleri 2.3 milyon Euro maaşın üzerine çıkmayı planlamıyor.

Kariyeri boyunca çıktığı 272 maçta 74 gol atan ve 25 gol pası veren Chuba Akpom, Arsenal altyapısından yetişti. İngiltere U16-U17-U19-U20 ve U21 Milli Takımı formaları giyen oyuncu, A takım ile sahaya çıkamadı. (Sabah)