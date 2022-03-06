BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çok daha fazla olabileceğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki sivillerin durumuna ilişkin bilgi paylaştı.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıklamıştı.
"Gerçek sayı çok yüksek olabilir"
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 5 Mart gece yarısına kadar 364 sivilin öldüğü, 759 sivilin yaralandığı bilgisi verilerek, "OHCHR, özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor” sözleri yer aldı.
Öte yandan Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.
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