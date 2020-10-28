BN Hotel Thermal & Spa 29 Ekim’de açılıyor!

Kahramanmaraşlı iş insanlarının Mersin’in Akdeniz ilçesine kazandırdıkları BN Hotel Thermal & Spa muhteşem mimari planıyla görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Aksu Haber’e yaptığı açıklamada seçildiğim günden bu yana otelin yapım aşamasına bende Akdeniz Belediyesi olarak desteklerimi sergiledim ifadelerini kullandı.

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk yaptığı açıklamada muhteşem bir tesis kazandırdıkları için iki iş insanını tebrik ediyorum dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal Aksu Haber’e yaptığı açıklamada otel gerçekten muhteşem yapanların emeğine sağlık dedi.

HABER – EMRE ATAÇ