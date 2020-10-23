BN Hotel Thermal & Spa Akdeniz’in gözdesi oldu
Kahramanmaraşlı iki iş insanının beraber yürüttükleri otel projesinde sona gelindi.
Balsuyu ve Narlı ailelerinin beraber yürüttükleri otel projesi Akdeniz’in gözdesi oldu.
Balsuyu ve Narlı ailesinin Mersin’in Akdeniz ilçesine kazandırdıkları BN Hotel Thermal & Spa 29 Ekim’de resmi açılış töreni ile açılarak vatandaşların ve halkın hizmetine sunulacak.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Balsuyu ve Narlı ailelerini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben yaptığı açıklamada ''Böyle güzel bir tesisi ülkemize kazandırdıkları için iki aileye de teşekkür ediyorum.'' Dedi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Aksu Haber’e yaptığı özel açıklamada ''Türk turizmine katkı sağlayacak büyüklükte bir hotel iki aileyi tebrik ediyorum. '' Dedi.
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